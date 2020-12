Afrique : Au moins 11 morts dans des heurts communautaires en Guinée

La ville de Macenta, en Guinée forestière, est le théâtre depuis samedi de violences entre les communautés Tomas et Tomas Mania.

«Entre hier samedi et aujourd’hui dimanche, il y a 11 corps recensés à la morgue de l’hôpital» de la ville de Macenta (sud), a déclaré à l’AFP le gouverneur de la région de la Guinée forestière Mohamed Gharé, sans plus de détails. Un précédent bilan donné à l’AFP par le directeur de l’hôpital de Macenta, le docteur Kaba Condé, avait fait état d’au moins six morts.

Macenta, en Guinée forestière, est le théâtre depuis samedi de violences entre les communautés Tomas, généralement animistes, et Tomas Mania, généralement musulmans. Ces violences se sont poursuivies dimanche malgré l’arrivée de renforts venus des villes voisines de Gueckédou et Nzérékoré, a affirmé à l’AFP une source à la préfecture de Macenta. Des populations fuyant ces violences se sont réfugiées dans les forêts entourant la ville, ont affirmé des témoins à l’AFP.

Violences régulières

Les violences sont nées d’un projet d’inauguration d’une nouvelle résidence du patriarche des Tomas et son intronisation prochaine à Macenta, auxquels s’opposent les Tomas Mania, ont indiqué à l’AFP des sources locales. Les Toma et les Toma Mania, qui cohabitent depuis plusieurs siècles, «se disputent très souvent la paternité de la ville (de Macenta) et chacune clame haut et fort qu’elle est la première à s’y installer», a expliqué le responsable administratif qui s’est voulu anonyme.