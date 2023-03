Burkina Faso : Au moins 12 civils tués lors d’une attaque jihadiste

Couvre-feu instauré

Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et régulièrement visée par les jihadistes. Ce couvre-feu interdit la circulation des véhicules et des personnes entre 22 h et 5 h du matin jusqu’au 31 mars. Outre la région du Nord, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces dans le centre-est, le centre-nord et l’est pour une durée allant d’un à trois mois.