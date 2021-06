Inde : Au moins 12 morts dans l’effondrement d’un immeuble

Les pluies diluviennes provoquées par la mousson ont entraîné la chute d’un immeuble d’habitation jeudi, à Bombay, en Inde.

Au moins douze personnes, dont huit enfants, ont été tuées et sept autres blessées à Bombay dans l’effondrement d’un immeuble imputé aux pluies diluviennes de la mousson, ont annoncé jeudi les autorités indiennes. Les autorités de la capitale de l’État du Maharashtra (ouest) ont confirmé que sept autres habitants avaient été blessés mercredi soir dans l’effondrement de l’immeuble situé dans un bidonville.

Parmi les blessés, six étaient dans un état stable, et une femme de 30 ans a été admise à l’hôpital dans un état critique, selon les autorités. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient jeudi pour retrouver plusieurs personnes portées disparues.