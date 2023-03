Philippines: Au moins 12 morts dans l’incendie d’un ferry

«Douze corps ont été retrouvés (…) trois d’entre eux sont des enfants, dont un bébé de six mois», a déclaré à l’AFP Jim Salliman, le gouverneur de la province de Basilan, au large de laquelle le ferry a pris feu.

Les sauveteurs, dont les garde-côtes philippins et les pêcheurs, ont sauvé 195 passagers et 35 membres d’équipage, au large de l’île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan. Quatorze personnes ont été blessées et sept sont toujours portées disparues.