Libye : Au moins 12 morts et 87 blessés dans des combats à Tripoli

Six hôpitaux de Tripoli ont été touchés samedi alors que depuis la nuit des milices s’affrontent dans des combats meurtriers faisant craindre une nouvelle guerre en Libye.

Les affrontements entre milices libyennes concurrentes, à l’arme légère et lourde, ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tripoli (ouest de la Libye) où des rafales de tirs et des bombardements ont retenti toute la nuit. Ils se poursuivaient samedi après-midi, gagnant de nouveaux quartiers, a constaté un journaliste de l’AFP. Selon le ministère libyen de la Santé, les combats à Tripoli ont fait au moins 12 morts et 87 blessés dans la nuit de vendredi à samedi.