Birmanie : La répression sanglante a fait au moins 138 victimes

Le coup d’Etat contre la junte militaire en Birmanie a fait plus d’une centaine de victimes. Tous étaient des manifestants pacifiques.

Dénonçant lors de son point-presse quotidien un «weekend de bain de sang», avec «38 personnes tuées hier» (dimanche) et «18 tuées samedi», Stéphane Dujarric a réitéré les appels du secrétaire général Antonio Guterres à ce que «la communauté internationale, y compris les acteurs régionaux, s’unissent en solidarité avec le peuple birman».

Violences dénoncées

«Au moins 138 manifestants pacifiques, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans les violences depuis le 1er février», a-t-il ajouté. «Le secrétaire général condamne fermement la violence persistante contre les manifestants pacifiques et la violation persistante des droits humains les plus élémentaires des Birmans», a-t-il poursuivi.