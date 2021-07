République démocratique du Congo : Au moins 14 civils tués dans des combats, 8 autres lynchés

Dans le nord-est de la RDC, au moins quatorze civils ont été tués dans des combats entre soldats et miliciens et huit autres ont été lynchés par la population.

Au moins quatorze civils ont été tués dans des combats entre soldats et miliciens dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où huit autres personnes ont été lynchées par la population, a-t-on appris lundi auprès d’experts et de l’armée. «Au moins 14 civils ont été tués» vendredi par les miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco-URDPC) dans trois localités du territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), un groupe d’experts présent dans l’est congolais. Désiré Malodra, un responsable de la société civile locale, a donné à l’AFP un bilan de 15 morts en deux jours, vendredi et samedi, dans des combats entre l’armée congolaise et des miliciens de la Codeco dans cette zone de Djugu.