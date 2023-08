Pakistan: Au moins 15 morts après le déraillement d’un train

Au moins 15 personnes ont été tuées et 45 autres blessées dans le déraillement d’un train dimanche dans le sud du Pakistan, a annoncé le ministre pakistanais des Chemins de fer. «C’est un accident vraiment grave», a déclaré à la presse Khawaja Saad Rafique, «des équipes de secours ont atteint le site et au moins 15 passagers ont été tués et 45 blessés». «Des équipes de secours supplémentaires ont été envoyées sur place», a-t-il ajouté.

Ijaz Shah, un responsable provincial des chemins de fer, a déclaré à l’AFP que plusieurs passagers avaient été tués et plusieurs autres blessés dans l’accident et qu’un train avait été envoyé vers le site avec des secours. Des images publiées par les médias locaux montraient des dizaines de personnes sur le site, certaines brisant des fenêtres du train pour aider des passagers à sortir des voitures tordues, dont au moins une s’était retournée.

Entretien négligé

Les accidents ferroviaires sont fréquents dans le pays, qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et de trains de l’époque coloniale, sous l’Empire britannique, dont l’entretien a été négligé au fil des années. En juin 2021, au moins 65 personnes avaient été tuées et 150 autres blessées dans la collision de deux trains, dont l’un qui venait tout juste de dérailler, dans le sud du pays. En octobre 2019, au moins 75 passagers avaient brûlé vifs lors d’un incendie à bord d’un express Tezgam et en 2005 la collision de deux trains à Ghotki avait fait plus d’une centaine de morts.