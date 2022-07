Mali : Au moins 15 soldats et trois civils tués dans trois attaques coordonnées

Au moins 15 soldats maliens et trois civils ont été tués mercredi dans trois attaques coordonnées et attribuées à des «terroristes» dans le centre et l’ouest du pays, a indiqué l’armée malienne dans un communiqué.

À Kalumba, près de la frontière mauritanienne, «le bilan côté ami est de 12 morts dont trois civils d’une entreprise de construction de route», selon le communiqué signé par le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l’information et des relations publiques de l’armée. À Sokolo, dans le centre, l’armée fait état de six militaires morts et 25 blessés dont cinq graves. L’armée affirme avoir tué 48 assaillants et «neutralisé 3 Pick-up terroristes à 15 km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements», est-il écrit.