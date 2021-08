États-Unis : Au moins seize morts dans des inondations dans le Tennessee

Des pluies soudaines et «historiques» ont balayé l’État du Tennessee, provoquant des inondations meurtrières.

«Des inondations soudaines catastrophiques dues à de fortes pluies samedi ont gravement touché les Comtés de Dickson, Hickman, Houston et Humphreys, ainsi que la ville de Waverly», avait déclaré dans un communiqué dimanche matin l’Agence de gestion des situations d’urgence du Tennessee. «Entre 22 et 43 centimètres de pluie sont tombés sur cette zone du centre du Tennessee durant une période de six heures samedi matin», et des intempéries ont continué dans la nuit, a-t-il ajouté. «Nos prières accompagnent tous les habitants du Tennessee affectés par les inondations historiques d’hier», a tweeté l’élu de l’État, Mark Green, dimanche matin. «Dix vies ont été perdues» et de nombreuses personnes «manquent toujours à l’appel», avait-il alors tweeté, avant que d’autres victimes ne soient découvertes.