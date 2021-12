Crise migratoire : Au moins 160 migrants morts noyés au large de la Libye en 7 jours

Au total, plus de 1500 migrants sont décédés cette année en tentant la traversée de la méditerranée depuis les côtes libyennes, déplore une ONG.

Route meurtrière

«Entre le 12 et le 18 décembre, 466 migrants ont été secourus/interceptés en mer et renvoyés en Libye», a par ailleurs fait savoir le bureau de l’OIM en Libye.

Raid antimigrants

Les autorités avaient lancé début octobre un raid antimigrants dans la capitale, faisant un mort et au moins 15 blessés. Au moins 5000 personnes ont été arrêtées lors de cette opération menée officiellement au nom de la lutte contre le trafic de drogue.

Quelques jours plus tard, environ 2000 migrants se sont évadés d’un centre et six d’entre eux ont été tués par balles par des gardes libyens, selon l’OIM.