Birmanie : Au moins 17 morts dans une mine de jade après un éboulement

L’accident est survenu lundi soir dans la région de Hpakant, près de la frontière chinoise dans l’Etat Kachin. Selon une source locale, les secours se sont vus refuser l’accès au site.

Des médias locaux et d’autres sources de la région ont rapporté que 40 personnes avaient été enterrées dans cet éboulement.

Au moins 17 personnes sont présumées mortes après un éboulement qui a piégé des dizaines de travailleurs dans une mine de jade du nord de la Birmanie, ont indiqué mardi des sources et médias locaux.

Accès refusé aux secours

Selon cette source, la compagnie propriétaire de la mine, Yangon Technical and Trading Co., liée à l’armée au pouvoir depuis un coup d’Etat en février 2021 qui a plongé le pays dans le chaos, a jusqu’à présent refusé l’accès des secours à la zone.

Des médias locaux et d’autres sources de la région ont rapporté que 40 personnes avaient été enterrées dans cet éboulement, survenu vers 22h30 (17h30 en Suisse).

Dangereuse industrie

En Birmanie, des dizaines de mineurs meurent chaque année en travaillant dans des conditions dangereuses dans des carrières de jade, une industrie opaque et peu réglementée.

Les glissements de terrain sont fréquents dans cette région pauvre et difficile d’accès, aux allures de paysage lunaire tant elle a été altérée par les grands groupes miniers, au mépris de l’environnement.

A la suite d’un moratoire en 2016, beaucoup de grandes mines ont fermé et ne sont plus surveillées, permettant le retour de nombreux mineurs indépendants. Issus de communautés ethniques défavorisées, ces derniers opèrent quasi clandestinement dans des sites laissés à l’abandon par les pelleteuses.

Le jade, très recherché en Chine voisine, et d’autres ressources naturelles qui abondent dans le nord du pays, comme le bois, l’or ou l’ambre, servent à financer de part et d’autre une guerre vieille de plusieurs décennies entre les insurgés de l’ethnie Kachin et l’armée.