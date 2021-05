Colombie : Au moins 17 morts et 800 blessés dans des manifs

La réforme fiscale proposée par le gouvernement en Colombie a provoqué cinq jours de violentes manifestations.

Au moins 17 personnes sont mortes et plus de 800 autres ont été blessées en Colombie lors de violences en cinq jours de manifestations contre un projet de réforme fiscale du gouvernement de droite, ont annoncé les autorités lundi. Selon un bilan du Défenseur du peuple, entité publique de protection des droits humains, 16 civils et un policier sont décédés lors de la mobilisation sociale qui a débuté le 28 avril dans tout le pays. Le ministère de la Défense a fait état de 846 blessés, dont 306 civils.