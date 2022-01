Afrique : Au moins 18 morts dans l’attaque d’un village au Nigeria

Les autorités nigérianes ont confirmé qu’une attaque s’était produite mardi dans le village de Ancha, dans l’État du Plateau, sans préciser de bilan officiel.

Au moins 18 personnes sont mortes mardi soir et des dizaines de maisons ont été incendiées lors de l’attaque d’un village dans le centre du Nigeria, ont indiqué un habitant et le responsable d’une association locale.

«Notre village a été attaqué durant la nuit, et nous avons compté 18 morts», a affirmé Dickon Auta, un villageois joint au téléphone par l’AFP. «J’ai participé à l’évacuation des corps. De nombreuses autres personnes ont été blessées durant l’attaque et sont désormais prises en charge et soignées dans le dispensaire local», a-t-il ajouté.