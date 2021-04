Russie : Au moins 180 manifestants pro-Navalny arrêtés

Au moins 180 personnes ont été interpellées lors de manifestations pro-Navalny non autorisées par le gouvernement. Celles-ci ont majoritairement eu lieu en Sibérie et en Extrême-Orient.

Au moins 182 personnes ont été interpellées mercredi à travers la Russie en marge de manifestations non autorisées pour la libération de l’opposant Alexeï Navalny, emprisonné et en grève de la faim depuis trois semaines.

Perquisitions et arrestations

Plusieurs arrestations ont visé des militants avant et pendant les rassemblements. Des perquisitions ont en outre visé des locaux liés à l’organisation de l’opposant. Des manifestations sont par ailleurs attendues à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à partir de 16h00 GMT.

Dans la capitale, des fourgons cellulaires et des policiers ont été déployés le long de nombreuses artères du centre-ville. La place Rouge et une place adjacente, où les protestataires se sont donné rendez-vous, ont été fermées.

«Navalny doit vivre!»

Le précédent mouvement de contestation, après l’arrestation en janvier d’Alexeï Navalny, avait donné lieu à plus de 11’000 arrestations et au moins sept lourdes peines d’emprisonnement pour des accusations de «violences» contre la police. La majorité des heurts et des interpellations avaient eu lieu à Moscou et Saint-Pétersbourg.