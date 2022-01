Pakistan : Au moins 2 morts et 22 blessés dans un attentat à Lahore

Une bombe a éclaté jeudi dans un quartier commercial de la deuxième plus grande ville du Pakistan. Parmi les victimes figure un enfant de 9 ans. L’attaque n’a pas été revendiquée.

La bombe qui a explosé jeudi à Lahore était dotée d’un minuteur et placée sur une moto, a expliqué la police locale.

Au moins deux personnes ont été tuées et 22 blessées dans l’explosion d’une bombe, jeudi, dans un quartier commercial de Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, a-t-on appris de sources policière et hospitalière.