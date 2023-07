Émeutes en France: «Au moins 20 millions d’euros» de dégâts

«Préserver la sécurité»

Ainsi les transports de surface d’Ile-de-France, c’est-à-dire les bus et tramways, retourneront à nouveau au dépôt lundi au plus tard à 21 heures, «pour préserver la sécurité des agents et voyageurs», même si l’intensité des émeutes a nettement diminué, avait indiqué IDFM à la mi-journée. «Cette mesure est renouvelée pour préserver la sécurité des agents et voyageurs», a expliqué l’autorité régionale, qui avait invité «les voyageurs à anticiper leurs déplacements». Des émeutes nocturnes ont éclaté le 27 juin, jour de la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué d’un tir à bout portant par un motard de la police, lors d’un contrôle routier à Nanterre (ouest de Paris).