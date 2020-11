Terrorisme : Au moins 20 morts dans un massacre au Mozambique

Les autorités du Mozambique suspectent que des djihadistes soient derrière un massacre commis dans le nord du pays, mercredi.

Les djihadistes, qui ont prêté allégeance à l’État islamique, sont actifs depuis trois ans dans la région de Cabo Delgado. Ils attaquent villages et villageois dans le but d’y semer la terreur et de tenter d’y implanter un califat. En avril, ils ont ainsi décapité une cinquantaine de jeunes gens qui refusaient de rejoindre leurs rangs. Ils ont fait au moins deux mille morts et provoqué le déplacement de plus de 400’000 personnes depuis 2017, selon l’ONG Armed Conflict Location & Event Data group, basée aux États-Unis.