Inde : Au moins 21 morts après le passage du cyclone Tauktae

L’ouest de l’Inde a été frappé par des vents violents. La campagne de vaccination contre le coronavirus n’a pu continuer dans ces conditions.

Au moins 21 personnes ont péri et 96 autres restaient portées disparues dans l’ouest de l’Inde, mardi, après le passage de la tempête cyclonique Tauktae, qui a provoqué la suspension de la campagne de vaccination contre anti-Covid dont le pays ravagé par l’épidémie a tant besoin.

Quelque 96 personnes étaient toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Bombay, capitale de l’État du Maharastra, a annoncé la Marine indienne dont deux navires et des hélicoptères aident aux recherches.

Partie à la dérive

Tauktae, qui déjà fait au moins 21 morts et provoqué l’évacuation de près de 200’000 personnes, a touché terre lundi au Gujurat, sous la forme d’une tempête cyclonique extrêmement violente, avec des rafales atteignant 185 kilomètres à l’heure, selon le département météorologique indien.

La plus puissante tempête tropicale à frapper la région depuis des décennies a fait des victimes dans les Etats occidentaux de l’Inde, du Kerala, de Goa, du Maharashtra et du Gujarat, tandis que des vents d’une force redoutable emportaient les nombreuses habitations de fortune, déracinaient arbres et pylônes électriques.