Guerre en Ukraine : Au moins 23 civils tués: Kiev et Moscou s’accusent mutuellement

L’Ukraine et les forces russes se sont accusés, vendredi, d’une frappe sur une colonne de voitures de civils à la limite entre la partie ukrainienne et la zone occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud du pays, qui a fait 23 morts. «L’ennemi a lancé une attaque à la roquette contre un convoi humanitaire de civils, les gens faisaient la queue pour se rendre dans la zone temporairement occupée, aller à la rencontre de proches, recevoir de l’aide», a indiqué sur Telegram, le gouverneur régional ukrainien, Oleksandre Staroukh.

«Il y a 23 morts et 28 blessés, tous des civils, des locaux, brûlez en enfer maudits Russes», a-t-il lancé. La frappe a eu lieu près de la ville de Zaporijjia, non loin d’un point de passage entre la partie de la région contrôlée par les Ukrainiens et celle occupée par l’armée russe. Un représentant de l’occupation russe a lui accusé les forces ukrainiennes d’avoir tiré sur ces véhicules pour empêcher ces civils de rejoindre la zone occupée.