Irak - Au moins 23 morts dans l’incendie d’un hôpital à Bagdad

Un incendie a tué au moins 23 personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans une unité de soins intensifs pour malades du Covid-19 en Irak, pays arabe ayant enregistré le plus de contaminations et au système de santé délabré depuis des décennies.

«étouffées par la fumée»

«L’hôpital n’avait pas de système de protection contre les incendies et les faux plafonds ont permis la propagation du feu jusqu’à des produits hautement inflammables», indique de son côté la Défense civile. «La plupart des victimes sont mortes parce qu’elles ont été déplacées et privées de ventilateurs, tandis que d’autres ont été étouffées par la fumée», poursuit-elle.

Des sources médicales et de sécurité ont indiqué à l’AFP que 23 personnes étaient mortes et une cinquantaine blessées. La Défense civile a affirmé avoir pu «sauver 90 personnes sur 120 malades et proches» qui se trouvaient sur les lieux, tout en se refusant à communiquer un bilan exact des morts et des blessés.