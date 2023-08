Syrie: Au moins 23 morts dans une attaque de l’EI contre l’armée

Au moins 23 soldats syriens ont été tués dans une attaque du groupe jihadiste État islamique, la troisième et la plus meurtrière depuis le début du mois d’août, dans une zone désertique de l’est de la Syrie, a indiqué vendredi une ONG. L’EI a intensifié récemment ses attaques en Syrie, notamment depuis les zones désertiques où ses combattants sont repliés après la perte en 2019 des vastes territoires qu’il contrôlait dans ce pays. Quatre de ses chefs successifs ont été tués depuis. «Des éléments de l’EI ont tendu jeudi soir une embuscade à un car de l’armée syrienne qui transportait des soldats dans l’est de la province de Deir Ezzor, les ciblant à l’aide d’armes légères et moyennes», a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).