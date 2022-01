Colombie : Au moins 23 morts lors d’affrontements entre groupes armés

Les échanges de tirs ont qui ont eu lieu près de la frontière vénézuélienne ont fait au moins 23 morts selon le Ministère de la défense de Bogota.

Lundi matin, les autorités avaient avancé un premier bilan de seize tués dans les combats entre rebelles. «Nous enlevons les corps», a ajouté Jairo Garcia. Le président conservateur Ivan Duque a pour sa part déclaré qu’«il est probable qu’il y ait aussi des civils» parmi les victimes. Ces affrontements ont opposé des membres de l’ELN, dernière guérilla encore active en Colombie, et des dissidents des FARC, qui ont rompu l’accord de paix de 2016.

Selon Ivan Duque, les affrontements dans ce département de plus de 300’000 habitants, un des 32 départements du pays de 51 millions d’habitants, sont le résultat de «la frontière poreuse» de 2200 kilomètres entre Colombie et Venezuela où les autorités «permettent aux groupes armés illégaux de s’implanter». «Ces deux groupes armés ont eu la protection et l’abri du régime de Nicolas Maduro», a déclaré le président Duque dans une interview radiophonique.