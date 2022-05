Intempéries : Au moins 33 morts après de fortes pluies dans le nord-est du Brésil

La région de Recife est frappée depuis mardi par d’abondantes précipitations, qui ont fait de nombreuses victimes ce week-end.

Sur les réseaux sociaux, des images de torrents d’eau et de boue témoignent des intempéries.

Lourd bilan

Tôt samedi, 9 personnes ont péri dans un «important glissement de terrain» à Jardim Monteverde, à la frontière entre Recife et la municipalité de Jaboatao dos Guararapes. Six autres personnes ont été tuées dans un autre glissement de terrain dans la municipalité de Camaragibe. Deux sont morts à Recife et un autre à Jaboatao dos Guararapes.