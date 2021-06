Pakistan : Au moins 40 morts dans un accident de train

Un train transportant des passagers a déraillé à proximité de Daharki, avant d’être percuté par un autre train venant en sens inverse.

Le double accident s’est produit vers 03h30 locales (22h30 GMT), à une heure où la plupart des 1200 passagers des deux trains devaient vraisemblablement dormir. Le premier train a déraillé avant d’être percuté par un autre train arrivant en sens inverse, selon le porte-parole. «Nous sommes tombés les uns sur les autres mais rien de grave», a raconté à l’AFP Akhtar Rajput, passager du Millat Express qui a déraillé. «Puis un autre train surgi de nulle part nous a percutés et ça nous a bien plus fortement secoués. Quand j’ai repris mes esprits, j’ai vu des passagers gisant autour de moi, d’autres essayant de s’extraire du wagon».

Double accident

Un responsable de la police de Daharki, Umar Tufail, a déclaré qu’au moins 40 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées. «Une des voitures est couchée sous la locomotive et nous pouvons voir trois corps piégés à l’intérieur», a-t-il précisé à l’AFP, ajoutant que deux autres corps au moins avaient été repérés ailleurs, «ce qui nous laisse craindre que le bilan continue de monter».

«Le site de l’accident est excentré et nous avons des difficultés à organiser les secours», notamment pour acheminer sur place les équipements appropriés afin de dégager au moins six wagons détruits dans l’accident, a expliqué de son côté le porte-parole des Pakistan Railways.

L’armée en renfort

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et des trains de l’époque coloniale, sous l’Empire britannique. Mais leur entretien a été négligé au fil des années. En 1990 dans la province du Sind, une collision ferroviaire avait tué plus de 300 personnes et blessé 700 autres près de la ville de Sukkur quand un convoi bondé de seize wagons s’était écrasé contre un train de marchandises. Plus récemment, en octobre 2019, au moins 75 personnes avaient trouvé la mort dans l’incendie de leur train qui se rendait de Karachi à Rawalpindi.