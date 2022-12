Afrique du Sud : Au moins 26 morts après l’explosion d’un camion-citerne

Hôpital durement touché

Entre-temps, huit personnes avaient succombé «à de graves brûlures et blessures», avait-on appris lundi. Et huit autres depuis. Beaucoup des victimes travaillaient à l’hôpital Tambo Memorial, qui a été soufflé par l’explosion avec des vitres brisées et des plafonds effondrés. Initialement, 37 personnes à l’hôpital – 24 patients aux urgences et 13 membres du personnel soignant qui se trouvaient dans les couloirs ou sur le parking de l’établissement – avaient été grièvement brûlées.