RDC : Au moins 26 morts dans la chute d’un câble haute tension sur un marché

En RDC, la chute d’un câble dans le sol inondé d’un marché de la capitale a électrocuté au moins 26 personnes, ce mercredi matin. La plupart des victimes sont des vendeurs.

Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées, mercredi matin, lorsqu’un câble haute tension est tombé dans un caniveau traversant un marché de l’ouest de Kinshasa. «Dans sa chute, après s’être coupée, la partie chargée d’électricité d’un câble est tombée dans un caniveau rempli d’eau de la pluie de ce matin. Pour l’instant, on dénombre 26 morts par électrocution», a déclaré Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa.

«Les personnes tuées sont en majorité des vendeurs ou vendeuses et des acheteurs du marché Matadi-Kibala, ainsi que quelques passants. On achemine des corps vers la morgue et une enquête est ouverte pour établir des responsabilités», a-t-il ajouté.