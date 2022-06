Inde et Bangladesh : Au moins 26 nouveaux décès en raison de la mousson

Des millions de personnes sont affectées par les inondations dévastatrices. Certains abris d’urgence sont «pleins», avec «d’immenses problèmes de nourriture et d’eau potable».

Au moins 26 nouvelles personnes ont trouvé la mort en Inde dans des inondations provoquées par la mousson ou après avoir été frappées par la foudre, alors que des millions d’habitants sont affectés dans le pays et dans le Bangladesh voisin, ont annoncé les autorités lundi. Ces nouvelles victimes viennent s’ajouter à une cinquantaine de décès déjà répertoriés samedi. Les inondations menacent régulièrement l’Inde et le Bangladesh et, selon les experts, le changement climatique accroît leur fréquence, leur gravité et leur soudaineté pour ces deux pays qui totalisent 1,6 milliard d’habitants.