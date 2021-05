Proche-Orient : Au moins 28 morts dans les échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza

Roquettes contre frappes aériennes. Les hostilités s’intensifient à la suite de violences à Jérusalem-Est.

Un déluge de feu s’est abattu mardi sur la bande de Gaza et le sud d’Israël, tuant au moins 28 personnes, 26 Palestiniens et deux Israéliennes, dans la pire escalade des dernières années entre le Hamas et l’Etat hébreu, déclenchée à la suite de violences à Jérusalem-Est.