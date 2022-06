Etats-Unis: Au moins 4 morts dans une fusillade dans l’Oklahoma

États-Unis : Au moins 4 morts dans une fusillade dans l’Oklahoma

Une nouvelle fusillade a eu lieu mercredi aux États-Unis. Cette fois, quatre personnes ont été tuées dans un hôpital par un tireur muni d’un fusil. Le suspect est décédé.

Les autorités de la deuxième plus grande ville de l’Oklahoma sont intervenues à 16 h 56 (23 h 56 en Suisse) et se sont dirigées vers le deuxième étage d’un bâtiment où des coups de feu retentissaient, a précisé le chef adjoint de la police Eric Dalgleish lors d’une conférence de presse. Le tireur était armé d’un fusil et d’un pistolet et semble s’être suicidé sur place, selon la même source.