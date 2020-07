Nouveau massacre au Mali

Au moins 30 villageois tués par des hommes armés

Le centre du Mali est l'un des principaux foyers des violences parties du nord en 2012 et qui se sont propagées à ces vastes étendues, mais aussi au Burkina et au Niger.

(Des hommes armés en tenue de combat et montés sur plusieurs pick-ups ont attaqué quatre villages dogons où ils ont semé la terreur du milieu de l'après-midi jusqu'au début de la nuit.

Des hommes armés surgis sur des pick-ups ont tué 30 civils, hommes, femmes, enfants et vieillards, dans l'attaque de plusieurs villages dogons, dernier massacre en date dans le centre du Mali en proie aux violences jihadistes et communautaires.

C'est dans le même secteur de Bankass qu'une trentaine de villageois avaient été tués mi-février à Ogossagou, où 160 civils avaient déjà été massacrés un an plus tôt – il s'agissait alors de Peuls.

Cette nouvelle tuerie illustre à nouveau la dégradation sécuritaire à laquelle sont en proie le Sahel et le Mali, malgré l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises.

