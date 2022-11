Syrie : Au moins 31 morts dans des raids turcs

Au moins 31 personnes, en grande majorité des combattants kurdes et des soldats syriens, ont péri dans des raids de l’armée turque lancés samedi soir contre des régions kurdes du nord de la Syrie, selon un dernier bilan fourni dimanche par une ONG. Les autorités autonomes kurdes ont de leur côté fait état d’au moins 29 morts, --11 civils, 15 combattants prorégime, deux gardes de silos et un combattant kurde.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie n’a pas été en mesure de confirmer la mort de civils. Il a fait état d’une série de frappes aériennes effectuées samedi soir et dimanche avant l’aube par l’armée turque dans les provinces de Raqa et Hassaké (nord-est) et d’Alep (nord), qui ont coûté la vie à 18 combattants kurdes et membres de forces locales alliées et 12 soldats syriens, a indiqué l’OSDH qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie. Il y a eu 40 blessés.