Panama : Au moins 33 morts dans l’accident d’un car de migrants

Plus de 60 personnes à bord

Record de migrants illégaux en 2022

Le nombre de migrants en situation irrégulière arrivés au Panama par la route à destination des États-Unis a presque doublé en un an, atteignant un record de 248’000 en 2022 dont plus de la moitié sont des Vénézuéliens, selon les services d’immigration panaméens. Des Equatoriens, des Haïtiens et des Cubains, ainsi que des Africains et des Asiatiques tentent aussi de se rendre aux Etats-Unis en empruntant ce périlleux et long itinéraire.

Les migrants arrivent au Panama après avoir traversé à pied, au péril de leur vie, la jungle du Darien, à cheval sur la Colombie et le Panama, dépourvue de route. Durant ce périple ils affrontent les dangers de cette jungle montagneuse et marécageuse de 266 km de long et de 575.00 hectares. Leurs ennemis sont non seulement les serpents et les moustiques, mais également des bandes de criminels qui agressent les migrants pour les dépouiller. Nombre d’entre eux ont disparu ainsi dans la jungle tandis que des femmes et adolescentes sont violées. Le gouvernement panaméen, en coopération avec des agences d’aide humanitaires de l’ONU et des ONG, a installé des camps destinés à accueillir les migrants à leur sortie du Darien.