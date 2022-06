Asie : Au moins 40 morts dans un séisme en Afghanistan

La terre a tremblé dans la nuit de mardi à mercredi dans une partie de l’Afghanistan. Des dizaines de personnes sont décédées.

«Quarante personnes ont été tuées et soixante autres blessées (…), mais il est possible que le bilan soit plus élevé», a déclaré à l’AFP Mohammad Amin Huzaifa, directeur de l’information et de la culture de la province de Paktita (sud-est).