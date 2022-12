Swiss : Au moins 4000 fr. par mois et +4% sur les salaires du personnel de cabine

Les «cabin crew» de Swiss ont obtenu une nouvelle CCT, comme l’informent la compagnie aérienne et le syndicat kapers. Les deux parties sont satisfaites.

Nouvel accord salarial dans le domaine aérien et un accord de plus d’une grande entreprise avec un syndicat pour la compensation de l’inflation en 2023. Kapers, qui représente le personnel de cabine, et Swiss ont dévoilé jeudi matin les termes de la nouvelle CCT négociée ces derniers mois.