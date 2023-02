Nigéria : Au moins 41 miliciens tués par des voleurs de bétail

Ces miliciens auto-organisés, dénommés localement Yansakai et armés de fusils Kalachnikov, ont été pris dans une embuscade, a expliqué le porte-parole de la police de l’État de Katsina, Gambo Isah.

«Les voyous ont tiré, tué 41 Yansakai et en ont blessé deux», a-t-il déclaré, précisant que leurs corps avaient été retrouvés. «Une opération de sécurité conjointe est actuellement en cours en vue de traduire les auteurs (de la tuerie) en justice», a-t-il ajouté. Plusieurs résidents locaux ont eux fait part d’un bilan de 52 miliciens tués.

Gangs armés

L’État de Katsina fait partie de ceux du nord-ouest et du centre du Nigeria en proie à une insécurité généralisée. Des gangs armés y attaquent des villages et tuent les habitants, kidnappent contre rançon, volent du bétail ou brûlent des maisons après les avoir pillées. Ces gangs se cachent dans une vaste forêt à cheval sur les États nigérians de Katsina, Zamfara, Kaduna et Niger.