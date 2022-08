Egypte: Au moins 41 morts dans l’incendie d’une église au Caire

Égypte : Un incendie dans une église du Caire fait 41 morts

Un incendie, qui s’est déclenché dimanche au beau milieu d’une messe dans une église d’un quartier populaire du Caire, a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d’Egyptiens. L’Eglise copte égyptienne a fait état de «41 morts et 14 blessés» en citant «des sources au sein du ministère de la Santé», dans un communiqué publié sur son compte Facebook.

Tenus à l’écart

Dans la mégalopole tentaculaire du Caire, où des millions d’Egyptiens vivent dans des quartiers informels, les incendies accidentels ne sont pas rares. Plus généralement, l’Egypte, dotée d’infrastructures vétustes et mal entretenues, connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces.

Bien que nombreux, les Coptes s’estiment tenus à l’écart de nombreux postes dans la fonction publique et déplorent une législation très contraignante pour la construction des églises et beaucoup plus libérale pour les mosquées. Le sujet est sensible et le militant copte des droits humains Patrick Zaki a récemment passé 22 mois en détention pour «diffusion de fausses informations» à cause d’un article dénonçant des violations des droits des chrétiens en Egypte.