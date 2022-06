Etats-Unis: Au moins 46 morts découverts dans un camion au Texas

États-Unis : Au moins 46 morts découverts dans un camion au Texas

46 personnes ont été retrouvées mortes, lundi 27 juin 2022, à San Antonio, au Texas, dans un camion transportant des migrants. Les secours sont sur place.

Getty Images via AFP

«Nous avons jusqu’ici pris en charge environ 46 corps», a indiqué Charles Hood, qui a précisé que seize blessés --douze adultes et quatre enfants-- avaient été pris en charge et étaient «conscients» lors de leur transport vers des services de soins. Les camions tels que celui retrouvé à San Antonio, à environ 240 km de la frontière avec le Mexique, sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux Etats-Unis.

Un tel voyage est extrêmement dangereux, d’autant que ces véhicules sont rarement climatisés et que leurs occupants en viennent rapidement à manquer d’eau. «Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher, ils souffraient de coups de chaleur, d’épuisement dû à la chaleur, on n’a pas trouvé trace d’eau dans le véhicule», a énuméré le chef des pompiers. Le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a regretté sur Twitter une «tragédie» et a indiqué que le consul mexicain, bien qu’on ne «connaisse pas les nationalités» des victimes, se rendait sur place.