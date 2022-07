Crise migratoire : Au moins 5 migrants morts noyés au large de Porto Rico

Au moins cinq personnes sont mortes noyées et 66 autres ont été sauvées après qu’un bateau suspecté d’appartenir à des passeurs les a laissées dans les eaux entre la République dominicaine et Porto Rico, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains.

Les secours poursuivent les recherches pour retrouver d’éventuels survivants autour d’une réserve naturelle de l’île de Mona, à environ 70 km à l’ouest des côtes de Porto Rico. Les cinq cadavres ont été retrouvés dans l’eau, ont indiqué les garde-côtes américains, qui ont précisé que deux mineurs se trouvaient parmi les 66 personnes secourues. Le nombre total de personnes présentes à bord du bateau et leur nationalité n’ont pas été communiqués.

Des dizaines de personnes sont mortes dans les Caraïbes ces derniers mois en tentant de rejoindre les États-Unis -- Porto Rico étant un territoire américain. Une grande partie des victimes des récentes tragédies venaient d’Haïti, l’un des pays les plus pauvres du continent américain et en proie à une profonde crise politique, économique et sécuritaire.