Guerre en Ukraine : Au moins 5 morts et 27 blessés dans une frappe russe sur un immeuble de Dnipro

Un bâtiment résidentiel a été réduit en ruines par une frappe de Moscou samedi, dans l’est de l’Ukraine. Six enfants font partie des blessés.

via REUTERS

Au moins cinq personnes ont été tuées et 27 autres blessées dans une frappe russe sur un immeuble d’habitation de la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine , a-t-on appris auprès des autorités locales.

Décombres fumants

«Il y a déjà cinq morts, 27 personnes ont été blessées et hospitalisées, dont six enfants», a de son côté annoncé le gouverneur de Dnipro, Valentin Reznitchenko, sur la messagerie Telegram, où il a posté la photo d’un bâtiment réduit en ruines. La frappe a atteint l’entrée d’un immeuble de neuf étages, dont plusieurs ne sont plus que des décombres fumants.