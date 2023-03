Pérou : Au moins 5 soldats meurent noyés en tentant de fuir des manifestants

«Aujourd’hui, nous mettons notre drapeau en berne en signe de deuil et de respect à la mémoire de nos courageux» soldats, après la découverte des quatre corps dans les eaux glacées de la rivière Ilave, un affluent du lac Titicaca, à la frontière avec la Bolivie, a indiqué sur Twitter le ministère. Quelques heures plus tard, un autre tweet annonçait la découverte d’un cinquième corps.

«Les gens nous traitaient de corrompus et d’assassins»

«Nous avons traversé la rivière (…) parce que nous n’avions pas d’autre moyen de fuir. Entre 800 et 900 personnes nous ont entourés et ont commencé à nous jeter des pierres (…) Les gens nous traitaient de corrompus et d’assassins», rapporte un soldat emmitouflé dans une couverture, dans une vidéo diffusée par le ministère. Selon son récit, les soldats ont essayé de faire une chaîne humaine mais «le courant nous a emportés et certains ont commencé à se noyer».