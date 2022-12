Troubles au Pérou : Au moins 5000 touristes bloqués dans la ville de Cuzco

Quelque 5000 touristes sont bloqués dans la ville de Cuzco suite aux manifestations réclamant la libération du président déchu Pedro Castillo et des élections anticipées au Pérou, a déclaré vendredi le maire de la ville touristique de Machu Picchu.

Aéroport fermé

«Nous avons 5000 touristes bloqués dans la ville de Cuzco, ils sont dans leurs hôtels en attendant que les vols soient réactivés», a déclaré à l’AFP Darwin Baca, maire du district voisin de Machu Picchu, qui se trouve également à Cuzco. Vendredi, l’aéroport de la ville était toujours fermé, les routes bloquées et les transports ferroviaires paralysés.

L’aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cuzco, le troisième plus important du pays, est fermé depuis lundi, les manifestants ayant tenté de s’y introduire alors que des manifestations dans la ville de Cuzco se poursuivent, selon le maire.

À pied le long des rails

Pendant ce temps, au Machu Picchu, quelque 200 touristes, principalement des Nord-Américains et des Européens, ont quitté la zone à pied, longeant la voie de chemin de fer pour rejoindre la ville d’Ollantaytambo, à 30 km, où les attendent des bus. Le train entre la citadelle de pierre et Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire inca, située à 110 km, est en effet l’unique moyen moderne de se rendre au joyau du tourisme péruvien.

A Aguas Calientes, village thermal niché dans la vallée encaissée au pied du site historique, et par lequel on accède au Machu Picchu, des dizaines de touristes sont également en attente. «Ce qu’ils craignent, c’est d’arriver à Cuzco et de ne pas pouvoir rentrer dans leur pays, car ils ont peur que la situation s’aggrave», a précisé le maire.