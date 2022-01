Grippe aviaire : Au moins 500’000 volailles mortes au Burkina Faso

Une épidémie de H5N1 a été détectée dans le pays en décembre, a annoncé samedi le gouvernement.

42 foyers d’élevages recensés

Le 7 janvier, on enregistrait «environ 500’000 volailles mortes et plus de 1,3 million de plaquettes d’œufs perdues», a-t-il indiqué, précisant que 42 foyers d’élevages, répartis dans sept régions, ont été recensés. «Dans les sites où la présence de la maladie est confirmée par les services vétérinaires ou de la santé, il est procédé au recensement de la volaille, à l’abattage, à l’incinération et à l’enfouissement des volailles et d’autres oiseaux morts», a-t-il poursuivi.