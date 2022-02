Burkina Faso : Au moins 55 morts dans une explosion de dynamite sur une mine d’or

Un stock de dynamite a explosé sur le site d’une mine d’or artisanale lundi dans le sud-ouest du Burkina Faso, faisant au moins 55 morts.

Au moins cinquante-cinq personnes ont été tuées et autant de blessées lundi dans l’explosion d’un stock de dynamite sur un site artisanal d’extraction d’or dans le sud-ouest du Burkina Faso, ont annoncé à l’AFP des sources provinciale et médicale.

«Scènes d’horreur»

Une source hospitalière a elle aussi fait état de 55 morts et dit avoir recensé au moins 55 blessés, dont des femmes et des enfants. «Le bilan pourrait s’alourdir puisque des blessés se trouvent toujours dans un état critique et leur pronostic vital est sérieusement engagé», a-t-elle précisé. La télévision nationale du Burkina Faso a de son côté annoncé un bilan provisoire de 59 morts.