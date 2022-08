Libye : Au moins 6 morts et 50 blessés dans l’explosion d’un camion-citerne

Le véhicule roulait vers une station-service, lundi, quand il a pris feu et a dû s’arrêter. Il a alors été pris d’assaut par des dizaines d’habitants cherchant à remplir leurs bidons d’essence.

Au moins six personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans l’explosion d’un camion-citerne lundi en Libye, a-t-on appris de sources officielles concordantes. Le drame s’est produit à Bent Bayyah, une petite localité du sud-ouest du pays, lorsque des dizaines d’habitants se sont précipités vers le véhicule, en route vers une station d’essence, pour remplir leurs bidons d’essence, provoquant une bousculade, alors que le camion s’était rangé sur bas-côté après avoir pris feu.

«Plus d’une cinquantaine de blessés ont été admis à l’hôpital de Sebha», a indiqué la direction de l’établissement, situé à une centaine de kilomètres plus au nord, où ont été admis les blessés. De nombreuses personnes se trouvent dans un état grave, a fait savoir un responsable sécuritaire à Sebha, ville désertique située à 750 km au sud de Tripoli.

Pénurie de carburant chronique

Les causes précises de l’incendie et de l’explosion ne sont pas claires, mais plusieurs voitures en stationnement ont pris feu, selon des images diffusées par des internautes. «Nous suivons de près le drame qui s’est produit à Bent Bayyah (…), nous avons chargé une cellule de crise de transférer les blessés vers les grands hôpitaux en urgence», a assuré sur Twitter le chef du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, minée par les divisions et les luttes de pouvoir. L’insécurité et la crise économique rendent difficile l’accès des Libyens aux services les plus basiques, notamment pour les habitants du sud qui se sentent marginalisés. Cette région du sud libyen fait face à de graves pénuries de carburant.