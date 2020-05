Pakistan

Le crash à Karachi a fait 97 morts et 2 survivants

Le bilan du crash de l’Airbus A320 s’est encore alourdi samedi matin. Les opérations de sauvetage ont pris fin à l’aube.

L'accident a fait 97 morts et deux survivants, selon un nouveau bilan rendu public samedi par les autorités. (23 mai 2020)

L’avion de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) s’est écrasé sur un groupe de maisons alors qu’il approchait de l’aéroport de Karachi. Le dernier bilan faisant état de 97 morts et deux survivants inclut tous les occupants de l’appareil, ont indiqué les services sanitaires de la province du Sindh, dont Karachi est la capitale. Un hôpital local a par ailleurs fait état de plusieurs personnes tuées au sol.

L’appareil en provenance de Lahore, dans le nord du pays, transportait 98 personnes, selon PIA. Parmi les deux miraculés du crash figure Zafar Masud, le président de la Bank of Punjab, une des plus importantes banques du Pakistan, a précisé le président de PIA, Arshad Malik.

Cadavres calcinés

Les opérations de sauvetage ont pris fin samedi à l’aube, selon les autorités. Durant toute la journée de vendredi, secouristes et habitants avaient fouillé les décombres à la recherche des corps. Un journaliste de l’AFP avait vu plusieurs cadavres calcinés chargés à bord d’une ambulance.

«Il y avait 91 passagers et 7 membres d’équipage» à bord du vol PK8303 «qui a perdu le contact avec le contrôle aérien à 14 h 37» (11 h 37 suisses), a déclaré le porte-parole de PIA Abdullah Hafeez.

«Un appel de détresse»

Le Premier ministre Imran Khan s’est dit «choqué et attristé» par la catastrophe, adressant sur Twitter ses «prières et condoléances aux familles et aux disparus».