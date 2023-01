Somalie : Au moins 9 morts dans un double attentat

Neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée mardi matin dans la localité de Mahas, dans le centre du pays, a-t-on appris de sources sécuritaires et de témoins. L’attaque, attribuée aux islamistes radicaux shebab, s’est produite dans cette localité de la province de Hiran, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les insurgés islamistes menée par des milices claniques et l’armée somalienne.

«Les terroristes (shebab, ndlr) ont attaqué la ville de Mahas ce matin à l’aide de véhicules chargés d’explosifs. Ils ont ciblé une zone civile et nous avons confirmé que neuf personnes, toutes civiles, sont mortes dans les deux explosions», a déclaré à l’AFP par téléphone Abdullahi Adan, un responsable de la sécurité locale. Selon des témoins, les explosions ont eu lieu près d’un restaurant situé à proximité d’un bâtiment de l’administration du district de Mahas. «J’ai vu les cadavres de neuf civils, dont des femmes et des enfants. C’était une attaque horrible», a déclaré Adan Hassan, un témoin.

«Guerre totale»

Cette offensive, qui a l’appui de la force de l’Union africaine en Somalie (Atmis) et de frappes aériennes américaines, a permis de reconquérir de vastes territoires dans deux États du centre du pays, l’Hirshabelle - où se trouve la province de Hiran - et le Galmudug. Mais les insurgés ont régulièrement riposté par des attaques sanglantes, soulignant leur capacité à frapper au cœur des villes et des installations militaires somaliennes. Le 29 octobre, deux voitures piégées ont explosé à quelques minutes d’intervalle dans la capitale Mogadiscio, tuant 121 personnes et en blessant 333 autres, dans l’attaque la plus meurtrière depuis cinq ans dans ce pays de la Corne de l’Afrique.