Ouganda : Au moins 9 morts après une bousculade dans un centre commercial

L’incident se serait produit à minuit, lorsque le maître de cérémonie de l’événement a encouragé les participants à sortir pour regarder les tirs de feu d’artifice à l’extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale. «Une bousculade s’en est suivie, causant la mort instantanée de 5 personnes en blessant de nombreuses autres», a déclaré dans un communiqué Luke Owoyesigyire, porte-parole de la police. «Les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont transporté les blessés à l’hôpital, où neuf personnes au total ont été confirmées mortes», a-t-il poursuivi. Luke Owoyesigyire a précisé que des «jeunes» faisaient partis des victimes, et dénoncé des faits «d’imprudence et de négligence», sans donner plus de détails.