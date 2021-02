Fleuve Congo : Au moins 9 morts et des disparus dans un naufrage

Au moins neuf personnes ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi dans un naufrage sur le fleuve Congo, près de Kinshasa. De nombreuses personnes sont portées disparues.

Des naufrages se produisent régulièrement sur le fleuve Congo, le plus souvent avec de lourds bilans humains et matériels.

Près de 600 passagers

Naufrages fréquents

Pays de 2,3 millions de km2, la RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que les lacs. Des naufrages se produisent régulièrement, le plus souvent avec de lourds bilans humains et matériels.