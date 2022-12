Covid-19 : Au moins 90% de la population mondiale présente une forme d’immunité

Infection antérieure ou vaccination

Plus de 500 sous-variants

Le variant Omicron, qui avait été déclaré nouveau variant source de préoccupation par l’OMS il y a un an, s’est depuis répandu dans le monde, s’avérant bien plus contagieux que son prédecesseur Delta. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, plus de 500 sous-variants d’Omicron circulent actuellement, tous très contagieux et présentant des mutations les rendant capables de vaincre plus facilement les barrières immunitaires, bien qu’ils causent des formes moins sévères de la maladie que les variants précédents.